Le confidenze pericolose di Gianluca imbarazzano le signore di Uomini e Donne | Maria de Filippi indaga

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 10 maggio 2022) Momenti di imbarazzo nella puntata diin onda il 10 maggio 2022. A centro studio Sara, ha parlato della sua frequentazione con, che a quanto pare si è chiusa ma prima di incontrarlo in studio, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni con la redazione. Indiscrezioni echedeha voluto riportare davanti a tutti per spiegare il motivo per il quale Sara non si è fidata dell’uomo. Pare infatti che dopo un paio di uscite, parlando un po’ di cose più intime,abbia detto a Sara di avere delle esigenze un po’ particolari. E’ stata propriodea scendere nei dettagli, rompendo gli indugi e diciamolo, anche un po’ prendendo in giro il cavaliere ( soprattutto in un secondo ...