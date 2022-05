La Regina Elisabetta ha troppa paura: clamorosa richiesta al nipote William (Di martedì 10 maggio 2022) . La monarca teme che possa succedere qualcosa di grave Tutti conoscono a corte la passione che il primogenito di Carlo e Diana nutre per gli elicotteri. Proprio il fatto di pilotarli mette in ansia la nonna, che gli ha chiesto di smettere. Passano gli L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 10 maggio 2022) . La monarca teme che possa succedere qualcosa di grave Tutti conoscono a corte la passione che il primogenito di Carlo e Diana nutre per gli elicotteri. Proprio il fatto di pilotarli mette in ansia la nonna, che gli ha chiesto di smettere. Passano gli L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LaStampa : La Regina Elisabetta, 96 anni, non sarà presente al Discorso della Corona: è la prima volta dal 1963 - Agenzia_Ansa : Altro forfait per la 96enne regina Elisabetta che domani non sarà a Westminster per leggere il Queen's Speech, il p… - repubblica : Per la prima volta Elisabetta II salta il Discorso della Regina: toccherà a Carlo [dal nostro corrispondente Antone… - RassegnaZampa : #ReginaElisabetta dà forfait per il #QueensSpeech: sarà il principe Carlo a leggere il programma del governo britan… - iltirreno : ?? LA REGINA - A pronunciarlo, oggi, sarà il figlio, il Principe Carlo. A comunicarlo Buckingham Palace: “Continua a… -