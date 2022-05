L’ Aston Villa si prepara a riscattare Coutinho (Di martedì 10 maggio 2022) Salvo intoppi Philippe Coutinho diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’Aston Villa. I Villans si sarebbero decisi a riscattare dal Barcellona il cartellino dell’attaccante brasiliano giunto in prestito lo scorso gennaio. Rimangono da limare solo alcuni dettagli ma ormai la strada è tracciata. Aston Villa-Coutinho: quali sono le condizioni del riscatto? Secondo quando riporta il Daily Mail, l’Aston Villa avrebbe fatto pervenire al Barcellona una prima offerta per l’acquisto definitivo pari a 14 milioni di euro. Una cifra, però, di gran lunga inferiore al diritto di acquisto concordato a gennaio tra le due società, ovvero 40 milioni di euro, quando il giocatore è stato ceduto in prestito fino al termine ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 10 maggio 2022) Salvo intoppi Philippediventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’. Ins si sarebbero decisi adal Barcellona il cartellino dell’attaccante brasiliano giunto in prestito lo scorso gennaio. Rimangono da limare solo alcuni dettagli ma ormai la strada è tracciata.: quali sono le condizioni del riscatto? Secondo quando riporta il Daily Mail, l’avrebbe fatto pervenire al Barcellona una prima offerta per l’acquisto definitivo pari a 14 milioni di euro. Una cifra, però, di gran lunga inferiore al diritto di acquisto concordato a gennaio tra le due società, ovvero 40 milioni di euro, quando il giocatore è stato ceduto in prestito fino al termine ...

Advertising

SkySport : Premier League Aston Villa-Liverpool Alle 21.00 Su Sky Sport Football ? Wolves-Man City Mercoledì alle 21.15 Su Sky… - blab_live : ?? Serata speciale per Steven #Gerrard, che alla guida dell'Aston Villa sfida il suo Liverpool! ? Anche secondo voi… - tcm24com : Aston Villa: vicino il riscatto di Coutinho #Coutinho #AstonVilla #Barcellona - news24_inter : #Coutinho #AstonVilla: vicino l’accordo per il trasferimento definitivo - ilveggente_it : Mancano tre partite per i verdetti finali in #PremierLeague, si parte stasera con Aston Villa-Liverpool: scatenatev… -