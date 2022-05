Isola dei Famosi nomination: chi sono i nominati di ieri sera 9 maggio 2022? (Di martedì 10 maggio 2022) L’Isola del Famosi 2022 continua ad appassionare i telespettatori: scopriamo chi sono i concorrenti in nomination ieri sera, lunedì 9 maggio, e chi è uscito tra i nominati nella puntata precedente. Leggi anche: Isola dei Famosi: chi è stata eliminata tra Maria Laura e Fabrizia? Percentuali Isola nomination: chi sono i concorrenti nominati ieri sera? Durante... Leggi su donnapop (Di martedì 10 maggio 2022) L’delcontinua ad appassionare i telespettatori: scopriamo chii concorrenti in, lunedì 9, e chi è uscito tra inella puntata precedente. Leggi anche:dei: chi è stata eliminata tra Maria Laura e Fabrizia? Percentuali: chii concorrenti? Durante...

hhomecolumnist : RT @03TrashAddicted: Io sempre e comunque dalla parte dei Tavassi... se sapete guardare un reality l'eliminato di venerdì deve essere Cucol… - andreastoolbox : #Isola dei Famosi, chi è andato in nomination nella puntata del 9 maggio - 03TrashAddicted : Io sempre e comunque dalla parte dei Tavassi... se sapete guardare un reality l'eliminato di venerdì deve essere Cu… - FarodiRoma : Gli ucraini non riescono a riconquistare l’Isola dei Serpenti - turnysol : P.s ragioniamo per bene. Tutto il potenziale trash lo stiamo eliminando, vogliamo vedere l'isola dei famosi o un ri… -