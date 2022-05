Il Torino e RealFevr lanciano una collezione di video digitali

(Di martedì 10 maggio 2022) IlFootball Club e la startup portoghesehanno firmato un accordo di partnership per le prossime due stagioni per creare insieme una serie diesclusivi da, con i momenti iconici della storia dello Stadio Olimpico Grandee dello Stadio delle Alpi. Fra i protagonisti – tra gli altri – L'articolo

Il Torino Football Club è lieto di annunciare la collaborazione per le prossime due stagioni con RealFevr, la prima nel mondo degli NFT (Non Fungible Tokens) per il Club. Questo accordo con la startup ...La società granata ha raggiunto un accordo con una startup portoghese per la realizzazione di contenuti NFT da collezione ...