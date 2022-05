Il saluto di Carlo Verdone a Richard Benson: “Metti il distorsore anche in cielo” (Di martedì 10 maggio 2022) Tra i commenti di cordoglio per la morte di Richard Benson spunta quello di Carlo Verdone, al quale il musicista era molto legato, al punto da recitare in un suo film. “Mi hanno comunicato in questo momento – ha scritto in un post su Facebook l’attore – che Richard Benson, chitarrista, conduttore televisivo e radiofonico, e con me attore (Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato) ci ha lasciato oggi. Rimasi folgorato quando lo vidi parlare di grandi chitarristi e gruppi a me sconosciuti in una emittente televisiva romana, “TVA 40”. Era stravagante, un po’ folle ma decisamente un personaggio da tenere presente per un film. E così gli offrii il ruolo di un conduttore adrenalinico in un programma dal titolo “Jukebox all’Idrogeno” in Maledetto il Giorno… Fu fantastico. Professionale e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Tra i commenti di cordoglio per la morte dispunta quello di, al quale il musicista era molto legato, al punto da recitare in un suo film. “Mi hanno comunicato in questo momento – ha scritto in un post su Facebook l’attore – che, chitarrista, conduttore televisivo e radiofonico, e con me attore (Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato) ci ha lasciato oggi. Rimasi folgorato quando lo vidi parlare di grandi chitarristi e gruppi a me sconosciuti in una emittente televisiva romana, “TVA 40”. Era stravagante, un po’ folle ma decisamente un personaggio da tenere presente per un film. E così gli offrii il ruolo di un conduttore adrenalinico in un programma dal titolo “Jukebox all’Idrogeno” in Maledetto il Giorno… Fu fantastico. Professionale e ...

