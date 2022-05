Il commovente addio di Carlo Verdone al chitarrista Richard Benson

Leggi su diredonna

(Di martedì 10 maggio 2022) È morto all’età di 67 anni,di origine britannica naturalizzato italiano, che ha segnato la musica underground romana degli Anni ’70. Volto noto anche nel mondo della televisione, è scomparso dopo aver lottato contro una lunga malattia il 10 maggio 2022. Oltre a tre album da solista,aveva fatto un cameo nel film di, Maledetto il giorno che t’ho incontrato, del 1992. È stato proprio l’attore e regista, via social, a ricordare il. Vi raccomandiamo... È morto Walter De Benedetto, simbolo della lotta per la cannabis terapeutica Attraverso un lungo post, il comico ha rivelato come aveva notato e scritturato l’artista per la sua pellicola. “Mi hanno ...