I fallimenti dell’esercito russo che Putin non può nascondere con la retorica

(Di martedì 10 maggio 2022) «La Russia ha esortato l’Occidente a impegnarsi in un dialogo onesto. Tutto invano. La Nato non ha voluto ascoltarci: erano in corso i preparativi per un’altra operazione punitiva nel Donbass e un’invasione delle nostre terre storiche, compresa la Crimea». Le menzogne di Vladimirper giustificare la sua guerra, la sua inopinata e sconsiderata invasione dell’Ucraina, arrivano direttamente dalla parata per il Giorno della Vittoria in ricordo della fine della Seconda guerra mondiale. Un evento che non aveva mai avuto tanta visibilità in tutto il mondo come quest’anno. La cerimonia è stata un’occasione per il Cremlino per fare sfoggio della propria potenza militare, con molte delle armi utilizzate in Ucraina che hanno attraversato la Piazza Rossa. Hanno sfilato 11mila ufficiali, carri armati sovietici e lanciarazzi: in tutto c’erano oltre 130 mezzi, poi ufficiali, ...