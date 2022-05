Highlights e gol Barcellona-Celta Vigo 3-1: Liga 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 10 maggio 2022) Gli Highlights completi del match tra Barcellona e Celta Vigo, valevole per la trentaseiesima giornata della Liga 2021/2022. Tre punti per i blaugrana, che nella cornice del Camp Nou si impongono per 3-1. Depay apre le danze alla mezz’ora di gioco, mentre la doppietta di Aubameyang vale prima il raddoppio e poi il tris. Iago Aspas accorcia le distanze e ridà speranza ai suoi, ma l’espulsione di Murillo rovina i piani del Celta Vigo. La nota più negativa della serata è sicuramente l’infortunio di Araujo, che si è accasciato a terra ed ha lasciato il terreno di gioco in ambulanza (QUI IL VIDEO). Di seguito il filmato dei migliori momenti di Barcellona-Celta Vigo. ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Glicompleti del match tra, valevole per la trentaseiesima giornata della. Tre punti per i blaugrana, che nella cornice del Camp Nou si impongono per 3-1. Depay apre le danze alla mezz’ora di gioco, mentre la doppietta di Aubameyang vale prima il raddoppio e poi il tris. Iago Aspas accorcia le distanze e ridà speranza ai suoi, ma l’espulsione di Murillo rovina i piani del. La nota più negativa della serata è sicuramente l’infortunio di Araujo, che si è accasciato a terra ed ha lasciato il terreno di gioco in ambulanza (QUI IL). Di seguito il filmato dei migliori momenti di. ...

