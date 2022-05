Haaland-City, è UFFICIALE: cosa cambia per Inter, Juve e Milan (Di martedì 10 maggio 2022) Haaland ha scelto il Manchester City e adesso si aprono nuovi scenari per le big di Serie A La telenovela su Erling Haaland è terminata. Il bomber norvegese ha firmato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 10 maggio 2022)ha scelto il Manchestere adesso si aprono nuovi scenari per le big di Serie A La telenovela su Erlingè terminata. Il bomber norvegese ha firmato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #ManCity, si va avanti per #Haaland: informato il @BVB che verrà pagata la clausola rescissoria - DiMarzio : #Calciomercato | Erling Braut #Haaland ha svolto le visite mediche con il #ManchesterCity: mancano solo firma e ann… - DiMarzio : #City-#Haaland ora è ufficiale: le cifre dell'operazione - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: 'Preso Haaland', il Manchester City ufficializza. Raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasf… - Agenzia_Ansa : 'Preso Haaland', il Manchester City ufficializza. Raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il… -