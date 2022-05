Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali: “Bello passare dalle mie strade. Mi sono difeso a cronometro, ma non so realmente la mia condizione” (Di martedì 10 maggio 2022) Vincenzo Nibali è inevitabilmente uno degli osservati speciali della quarta tappa del Giro d’Italia 2022, con arrivo in salita sull’Etna. Il fuoriclasse siciliano dell’Astana, dopo aver disputato una cronometro molto competitiva in quel di Budapest sabato scorso, occupa la 12ma piazza in classifica generale a 30? dal leader Mathieu Van der Poel e a 19? dal britannico Simon Yates. “È Bello tornare al Giro passando dalle mie strade, tra la mia gente. Intanto mi godo il calore degli sportivi anche perché non so quale sia davvero la mia condizione“, dichiara lo Squalo prima di affrontare la frazione odierna nella sua Sicilia. Il 37enne nativo di Messina ha poi commentato le sue prestazioni delle prime ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)è inevitabilmente uno degli osservati speciali della quarta tappa del, con arrivo in salita sull’Etna. Il fuoriclasse siciliano dell’Astana, dopo aver disputato unamolto competitiva in quel di Budapest sabato scorso, occupa la 12ma piazza in classifica generale a 30? dal leader Mathieu Van der Poel e a 19? dal britannico Simon Yates. “Ètornare alpassandomie, tra la mia gente. Intanto mi godo il calore degli sportivi anche perché non so quale sia davvero la mia“, dichiara lo Squalo prima di affrontare la frazione odierna nella sua Sicilia. Il 37enne nativo di Messina ha poi commentato le sue prestazioni delle prime ...

