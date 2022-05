Giro d’Italia 2022, oggi si scala l’Etna: i dettagli della quarta tappa (Di martedì 10 maggio 2022) Giro d’Italia 2022, dopo il prologo ungherese oggi si corre la 4a tappa in Sicilia. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) per il terzo giorno consecutivo indossa la maglia rosa, ma la corsa odierna potrebbe cambiare volto alla classifica generale. Ecco cosa c’è da sapere sulla giornata che attende i corridori. Analisi della 4a tappa: Avola – Etna-Nicolosi La quarta tappa del Giro d’Italia 2022, la prima nel Belpaese, prende avvio da Avola, in provincia di Siracusa e al termine di 172 chilometri piuttosto impegnativi, conduce i corridori sulle pendici dell’Etna, al Rifugio Sapienza. A differenza di quanto avvenuto nei primi tre appuntamenti, la strada prende subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022), dopo il prologo ungheresesi corre la 4ain Sicilia. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) per il terzo giorno consecutivo indossa la maglia rosa, ma la corsa odierna potrebbe cambiare volto alla classifica generale. Ecco cosa c’è da sapere sulla giornata che attende i corridori. Analisi4a: Avola – Etna-Nicolosi Ladel, la prima nel Belpaese, prende avvio da Avola, in provincia di Siracusa e al termine di 172 chilometri piuttosto impegnativi, conduce i corridori sulle pendici del, al Rifugio Sapienza. A differenza di quanto avvenuto nei primi tre appuntamenti, la strada prende subito ...

