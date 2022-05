Giro d’Italia 2022: Lennard Kämna doma l’Etna, Juan Pedro Lopez prende la maglia rosa. Nibali e Dumoulin si staccano in salita (Di martedì 10 maggio 2022) Quarta tappa del Giro d’Italia 2022 in archivio. Il primo giorno di corsa in territorio italiano prevedeva l’attesissimo arrivo sull’Etna, dopo una lunghissima scalata di 22,9 km fino ai 1892 metri di altitudine del Rifugio Sapienza. La prima grande salita di questa edizione ha visto il successo di Lennard Kämna, grande specialista delle fughe, che è riuscito a battere sul traguardo Juan Pedro Lopez, nuova maglia rosa. La corsa è durissima nelle prime fasi, con il gruppo che non lascia partire la fuga per i primi 20 km ricchi purtroppo di cadute e momenti di tensione. È proprio nelle prime battute della tappa che arriva uno dei primi colpi di scena di questa edizione: Miguel Angel ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Quarta tappa delin archivio. Il primo giorno di corsa in territorio italiano prevedeva l’attesissimo arrivo sul, dopo una lunghissima scalata di 22,9 km fino ai 1892 metri di altitudine del Rifugio Sapienza. La prima grandedi questa edizione ha visto il successo di, grande specialista delle fughe, che è riuscito a battere sul traguardo, nuova. La corsa è durissima nelle prime fasi, con il gruppo che non lascia partire la fuga per i primi 20 km ricchi purtroppo di cadute e momenti di tensione. È proprio nelle prime battute della tappa che arriva uno dei primi colpi di scena di questa edizione: Miguel Angel ...

