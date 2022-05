Giro d’Italia 2022, Joao Almeida: “Non è troppo presto per prendere la maglia rosa, mi piace la salita dell’Etna” (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo una cronometro leggermente al di sotto delle aspettative, Joao Almeida sarà uno dei protagonisti più attesi quest’oggi nella quarta tappa del Giro d’Italia 2022 con arrivo sull’Etna. Il capitano della UAE Emirates, dopo le prime tre frazioni ungheresi, si trova undicesimo in classifica generale a 29 secondi dal leader Mathieu Van der Poel e a 18 dal britannico Simon Yates. “Le prime tappe sono andate abbastanza bene e sono felice della mia prestazione sinora. I rivali sono in forma, quindi vedremo come andranno le cose e penso che alcuni vorranno provare ad attaccare. Personalmente, non penso sia troppo presto per prendere la maglia rosa. Se dovessimo riuscirci, con la squadra potremmo imporre la nostra tattica in ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo una cronometro leggermente al di sotto delle aspettative,sarà uno dei protagonisti più attesi quest’oggi nella quarta tappa delcon arrivo sull’Etna. Il capitano della UAE Emirates, dopo le prime tre frazioni ungheresi, si trova undicesimo in classifica generale a 29 secondi dal leader Mathieu Van der Poel e a 18 dal britannico Simon Yates. “Le prime tappe sono andate abbastanza bene e sono felice della mia prestazione sinora. I rivali sono in forma, quindi vedremo come andranno le cose e penso che alcuni vorranno provare ad attaccare. Personalmente, non penso siaperla. Se dovessimo riuscirci, con la squadra potremmo imporre la nostra tattica in ...

