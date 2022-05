Eurovision Song Contest 2022 – i 10 finalisti e la cronaca della prima semifinale (Di martedì 10 maggio 2022) Cattelan, Pausini e Mika Sono 10 le Nazioni che hanno passato il turno dopo la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, per volere delle giurie e del televoto. Ecco chi sabato affronterà le Big 5 e le nazioni che si qualificheranno nella seconda semifinale: Lituania: Monika Liu – Sentimentai Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania Paesi Bassi: S10 – De Diepte Moldavia: Zdob ?i Zdub & Fra?ii Advahov – Trenule?ul Portogallo: MARO – Saudade, Saudade Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia: Rosa Linn – Snap Eurovision Song Contest 2022: la diretta minuto per minuto della ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 10 maggio 2022) Cattelan, Pausini e Mika Sono 10 le Nazioni che hanno passato il turno dopo ladell’, per volere delle giurie e del televoto. Ecco chi sabato affronterà le Big 5 e le nazioni che si qualificheranno nella seconda: Lituania: Monika Liu – Sentimentai Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania Paesi Bassi: S10 – De Diepte Moldavia: Zdob ?i Zdub & Fra?ii Advahov – Trenule?ul Portogallo: MARO – Saudade, Saudade Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia: Rosa Linn – Snap: la diretta minuto per minuto...

