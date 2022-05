Dipendenti Inps, Mef e Guardia di Finanza hanno venduto i dati personali di 126mila persone (Di martedì 10 maggio 2022) Si fanno tantissimi ragionamenti sulla protezione e sulla tutela dei dati personali a livello informatico. Si sta, anzi, cercando di diffondere una vera e propria cultura del dato personale e della cybersecurity, aspetti che per troppo tempo sono mancati all’opinione pubblica. Ma quando si sentono determinate notizie, ci si rende conto che – contro la volontà umana – non c’è sistema resiliente che tenga. Si sono chiuse le indagini della procura di Roma sul furto di dati personali da diversi data base della pubblica amministrazione: stando a quanto raccolto dagli inquirenti, in pratica, un ex dipendente Inps, un dipendente del Mef e un dipendente della Guardia di Finanza avrebbero rastrellato decine di migliaia di dati personali e li ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 10 maggio 2022) Si fanno tantissimi ragionamenti sulla protezione e sulla tutela deia livello informatico. Si sta, anzi, cercando di diffondere una vera e propria cultura del dato personale e della cybersecurity, aspetti che per troppo tempo sono mancati all’opinione pubblica. Ma quando si sentono determinate notizie, ci si rende conto che – contro la volontà umana – non c’è sistema resiliente che tenga. Si sono chiuse le indagini della procura di Roma sul furto dida diversi data base della pubblica amministrazione: stando a quanto raccolto dagli inquirenti, in pratica, un ex dipendente, un dipendente del Mef e un dipendente delladiavrebbero rastrellato decine di migliaia die li ...

