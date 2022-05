Davvero Facebook smetterà di tracciare la nostra posizione? Sì, però no (Di martedì 10 maggio 2022) Il social ha annunciato che interromperà i servizi di localizzazione per Amici nelle Vicinanze e gli avvisi meteo: è un primo, piccolo passo verso una maggiore privacy degli iscritti Leggi su repubblica (Di martedì 10 maggio 2022) Il social ha annunciato che interromperà i servizi di localizzazione per Amici nelle Vicinanze e gli avvisi meteo: è un primo, piccolo passo verso una maggiore privacy degli iscritti

Advertising

VittorioSgarbi : Sì, ma almeno il Tapiro potevate lasciarmelo davvero! Invece ve lo siete riportati! Capisco la crisi, ma cosa vuoi… - LaStampa : Davvero Facebook smetterà di tracciare la nostra posizione? Sì, però no. - ITItalianTech : Davvero Facebook smetterà di tracciare la nostra posizione? Sì, però no - BuIISitting : RT @VittorioSgarbi: Sì, ma almeno il Tapiro potevate lasciarmelo davvero! Invece ve lo siete riportati! Capisco la crisi, ma cosa vuoi che… - millaishorse : Appena scoperta su Facebook la pagina 'Il Redpillatore' e sono davvero basita non capisco manco se sia troll per qu… -