Crimes of the Future, David Cronenberg: "A Cannes alcuni si alzeranno entro i primi cinque minuti" (Di martedì 10 maggio 2022) David Cronenberg ha rivelato che, secondo le sue previsioni, alcune persone a Cannes si alzeranno e lasceranno la sala entro i primi cinque minuti dall'inizio di Crimes of the Future. David Cronenberg non vuole che tu distolga lo sguardo dalle raccapriccianti scene degli interventi chirurgici presenti in Crimes of the Future, ma al tempo stesso il regista sa che ci saranno moltissime persone che lo faranno, a partire dal Festival di Cannes delle prossime settimane. Il primo lungometraggio di Cronenberg, dopo otto anni di pausa, riporta il leggendario regista alle sue radici con Viggo Mortensen e Léa Seydoux nei panni di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022)ha rivelato che, secondo le sue previsioni, alcune persone asie lasceranno la saladall'inizio diof thenon vuole che tu distolga lo sguardo dalle raccapriccianti scene degli interventi chirurgici presenti inof the, ma al tempo stesso il regista sa che ci saranno moltissime persone che lo faranno, a partire dal Festival didelle prossime settimane. Il primo lungometraggio di, dopo otto anni di pausa, riporta il leggendario regista alle sue radici con Viggo Mortensen e Léa Seydoux nei panni di ...

