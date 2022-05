Condannato, il giudice gli concede i domiciliari perchè non sta bene. Dopo poche ore entra in casa della vicina e la uccide (Di martedì 10 maggio 2022) L’uomo è stato arrestato dalle Volanti per evasione dagli arresti domiciliari. Sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Vincenzo Paglialonga, ex militare di ferma ed ex artigiano edile, vedovo con tre figli, che si trovava agli arresti domiciliari da venerdì nella sua casa di Udine, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 10 maggio 2022) L’uomo è stato arrestato dalle Volanti per evasione dagli arresti. Sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Vincenzo Paglialonga, ex militare di ferma ed ex artigiano edile, vedovo con tre figli, che si trovava agli arrestida venerdì nella suadi Udine, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. L'articolo proviene da Leggilo.org.

