“Ci avete costretto a farlo”: provvedimento urgente a Uomini e Donne, verrà sbattuto fuori (Di martedì 10 maggio 2022) Tira una brutta aria a Uomini e Donne dopo l’ultima puntata mandata in onda. Sta per cambiare tutto nel dating show, che succede? Uomini e Donne studio (Witty tv screenshot)Sembra davvero arrivato il momento per il dating show di cambiare tutto. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo negli studi di Uomini e Donne. L’ultima puntata che è andata in onda di Uomini e Donne ha scatenato davvero un mare di polemiche. Innanzitutto il pubblico ha notato un’atmosfera stranissima vista l’assenza di Gianni Sperti. Dagli spoiler delle puntate registrate in anticipo, sapevamo che l’opinionista non sarebbe stato presente in studio, ma non immaginavamo che Tina Cipollari ne avrebbe approfittato così tanto. La divertentissima opinionista infatti era da sola per una ... Leggi su direttanews (Di martedì 10 maggio 2022) Tira una brutta aria adopo l’ultima puntata mandata in onda. Sta per cambiare tutto nel dating show, che succede?studio (Witty tv screenshot)Sembra davvero arrivato il momento per il dating show di cambiare tutto. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo negli studi di. L’ultima puntata che è andata in onda diha scatenato davvero un mare di polemiche. Innanzitutto il pubblico ha notato un’atmosfera stranissima vista l’assenza di Gianni Sperti. Dagli spoiler delle puntate registrate in anticipo, sapevamo che l’opinionista non sarebbe stato presente in studio, ma non immaginavamo che Tina Cipollari ne avrebbe approfittato così tanto. La divertentissima opinionista infatti era da sola per una ...

Advertising

cigna69 : E mi avete costretto ad apprezzare Macron. Essere all’altezza significa andare controcorrente e spiegarlo a tutti.… - Framon722892521 : @MarcoRizzoPC @distefanoTW Si ma poi, come ringraziamo, il primo è stato costretto ad andare a morire in esilio! Il… - pesorati : @TheEconomist In vece affamandolo, impaurendo lo, togliengogli ogni certezza, lo avete costretto a pensare. Ecco pe… - paola124291 : RT @Samira1577: @PaoloGentiloni Avete costretto la gente a stare lontana, avete torturato bambini e ragazzi, avete rimesso la tessera del f… - LMindreanu : RT @Samira1577: @PaoloGentiloni Avete costretto la gente a stare lontana, avete torturato bambini e ragazzi, avete rimesso la tessera del f… -