Chimica è disco di platino | annunciate le date del tour di Ditonellapiaga

Advertising

StarpointC : RT @Rettore_: CHIMICA E’ PLATINO DISCO ?? #RETTORE #DITONELLAPIAGA #BMG #FIMI - tantopecampa : RT @Rettore_: CHIMICA E’ PLATINO DISCO ?? #RETTORE #DITONELLAPIAGA #BMG #FIMI - marcoluci1 : RT @Rettore_: #CHIMICA è certificato disco di Platino! @ditonellapiaga @BMG @FIMI_IT - Rettore_ : CHIMICA E’ PLATINO DISCO ?? #RETTORE #DITONELLAPIAGA #BMG #FIMI - UnDueTreContest : Fra le certificazioni FIMI della 18° settimana del 2022 c'è il disco di platino (100.000 copie) di 'Chimica' di Dit… -

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

Ha conquistato ild'oro per l'esplosivo e provocatorio '', brano che ha cantato in coppia con Donatella Rettore sul palco dell'Ariston e con il suo album d'esordio 'Camouflage' ha ...Ha conquistato ild'oro per l'esplosivo e provocatorio "", brano che ha cantato in coppia con Donatella Rettore sul palco dell'Ariston e con il suo album d'esordio "Camouflage" ha ... DITONELLAPIAGA e RETTORE, "Chimica" è singolo di Platino: al via il tour nazionale Altro riconoscimento per Chimica di Diotonellapiaga e Rettore: annunciate le date del tour della cantante romana ...L'artista, atteso a breve live negli stadi, ha raccontato: “La sensazione è quella di un appuntamento al buio, in cui restano accese solo le telecamere” ...