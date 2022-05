Allarme nuove epidemie. Fauci: “dobbiamo prepararci al meglio” (Di martedì 10 maggio 2022) per affrontare le future sfide che potrebbero nascere Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), in una intervista esclusiva a RaiNews ha parlato del pericolo di future epidemie e della necessità di lavora fin da ora per limitare al massimo i danni. “Non c’è dubbio che ci sarà un’altra pandemia. dobbiamo cooperare per rispondere nel modo migliore possibile” ha detto Fauci ai microfoni di RaiNews e in riferimento al momento attuale ha detto: “Stiamo affrontando un momento molto difficile e ne abbiamo affrontato uno ancora più difficile durato quasi due anni e mezzo, quindi la lezione da imparare è che dobbiamo prepararci al meglio”. Leggi anche: ATTESA PER L’INCONTRO DRAGHI-BIDEN A WASHINGTON. DI COSA SI PARLERÀ? Poi ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 10 maggio 2022) per affrontare le future sfide che potrebbero nascere Anthony, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), in una intervista esclusiva a RaiNews ha parlato del pericolo di futuree della necessità di lavora fin da ora per limitare al massimo i danni. “Non c’è dubbio che ci sarà un’altra pandemia.cooperare per rispondere nel modo migliore possibile” ha dettoai microfoni di RaiNews e in riferimento al momento attuale ha detto: “Stiamo affrontando un momento molto difficile e ne abbiamo affrontato uno ancora più difficile durato quasi due anni e mezzo, quindi la lezione da imparare è cheal”. Leggi anche: ATTESA PER L’INCONTRO DRAGHI-BIDEN A WASHINGTON. DI COSA SI PARLERÀ? Poi ha ...

