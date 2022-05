Alex Belli, la mamma di Soleil spiffera la verità una volta per tutte: “da quando è uscita…” (Di martedì 10 maggio 2022) Alex Belli non smette di essere protagonista del gossip dopo la sua permanenza al Gf Vip 6. La mamma di Soleil però ha voluto dire la sua dopo l’ennesima bugia anche se fino ad ora non si era esposta più di tanto. L’attore ha sicuramente ottenuto l’attenzione del gossip dopo aver parlato al reality dell’amore libero e soprattutto dopo che anche sua moglie ha confermato che la loro, qualche volta, si trasforma in una coppia libera. In questo discorso tra marito e moglie però è stata tirata in ballo anche Soleil Sorge. Alex Belli e Wendy Kay-AltranotiziaAlex Belli durante la sua permanenza nel reality Mediaset ha avuto un avvicinamento con Soleil che fece pensare davvero ad un amore. ... Leggi su altranotizia (Di martedì 10 maggio 2022)non smette di essere protagonista del gossip dopo la sua permanenza al Gf Vip 6. Ladiperò ha voluto dire la sua dopo l’ennesima bugia anche se fino ad ora non si era esposta più di tanto. L’attore ha sicuramente ottenuto l’attenzione del gossip dopo aver parlato al reality dell’amore libero e soprattutto dopo che anche sua moglie ha confermato che la loro, qualche, si trasforma in una coppia libera. In questo discorso tra marito e moglie però è stata tirata in ballo ancheSorge.e Wendy Kay-Altranotiziadurante la sua permanenza nel reality Mediaset ha avuto un avvicinamento conche fece pensare davvero ad un amore. ...

Advertising

DoubleM2428 : RT @fairumorequi: “Sembra che non ci sia Alex senza Luigi e Luigi senza Alex.” Uno dei rapporti più belli che questa edizione ci ha donato… - RealGossipland : La mamma di Sole si arrabbia con Alex e lo insulta sui social chiedendo VERITA' DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Alex sbugiarda racconta i retroscena sulla rottura con Lulu in factory INTERVISTA QUI - mayaparanoia : Il dono dell'ubiquità: Alex Belli ce l'ha ??? - SabryAngel25 : @Helenthinkss @Helenthinkss Non ci si crede??l’idiota di Alex Belli che si è creato una fake page di Amici (seguo an… -