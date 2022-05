Al Bano e Jasmine Carrisi, aria di crisi? | L’espressione della figlia dice tutto (Di martedì 10 maggio 2022) Padre e figlia hanno sempre avuto uno splendido rapporto, che emerge ogni volta in cui decidono di mostrarsi insieme al pubblico. Ma il broncio di Jasmine sembrerebbe mettere in dubbio tutto. AlBano Carrisi, in arte Al Bano, è uno dei cantanti più celebri nel panorama musicale del Paese. Nel corso della sua carriera, è stato premiato con 26 dischi d’oro e 8 di platino. Jasmine Carrisi, aria di crisi con il padre Al Bano? (fonte web)Il sodalizio con Romina Power è stato un punto di svolta. La coppia ha celebrato le nozze nel 1970 e, a partire dal 1974, hanno iniziato a collaborare realizzando singoli di successo quali Felicità, Libertà e Nostalgia canaglia, entrando nella storia ... Leggi su newstv (Di martedì 10 maggio 2022) Padre ehanno sempre avuto uno splendido rapporto, che emerge ogni volta in cui decidono di mostrarsi insieme al pubblico. Ma il broncio disembrerebbe mettere in dubbio. Al, in arte Al, è uno dei cantanti più celebri nel panorama musicale del Paese. Nel corsosua carriera, è stato premiato con 26 dischi d’oro e 8 di platino.dicon il padre Al? (fonte web)Il sodalizio con Romina Power è stato un punto di svolta. La coppia ha celebrato le nozze nel 1970 e, a partire dal 1974, hanno iniziato a collaborare realizzando singoli di successo quali Felicità, Libertà e Nostalgia canaglia, entrando nella storia ...

Advertising

Canieuest96 : Povera Jasmine, la figlia di Al Bano - Dansai75 : RT @Costanzo: Tra i tanti ospiti del parterre ci saranno anche Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine! Stasera tutti sintonizzati in seconda… - manulamanuz57 : RT @Costanzo: Tra i tanti ospiti del parterre ci saranno anche Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine! Stasera tutti sintonizzati in seconda… - DoriPat : RT @Costanzo: Tra i tanti ospiti del parterre ci saranno anche Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine! Stasera tutti sintonizzati in seconda… - Qangaceiro : RT @Costanzo: Tra i tanti ospiti del parterre ci saranno anche Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine! Stasera tutti sintonizzati in seconda… -