9 maggio e polemiche: il Nazismo, Zelensky e quell’immagine postata per errore (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato, insieme a Putin ieri, protagonista assoluto del 9 maggio. Entrambi hanno parlato della grande vittoria dei rispettivi paesi contro il Nazismo. Eppure, su Telegram qualcosa non torna. Che la giornata di ieri avesse un sapore meramente strumentale non ha stupito nessuno. Da una parte Vladimir Putin, convinto delle L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrè stato, insieme a Putin ieri, protagonista assoluto del 9. Entrambi hanno parlato della grande vittoria dei rispettivi paesi contro il. Eppure, su Telegram qualcosa non torna. Che la giornata di ieri avesse un sapore meramente strumentale non ha stupito nessuno. Da una parte Vladimir Putin, convinto delle L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

emme1963 : mettiamoci una pietra sopra senza fare polemiche inutili, squadra praticamente priva di energia...spero che recuper… - edoardorocc : @govision_ Ripeto: niente polemiche. Le Auguro buon Giorno della Vittoria. Domani non sarà più costretto a piangere… - factanza : Puntata del 9 maggio di #Vitamine! Le notizie fresche del mattino - TR4INOFTHOUGHT : maggio e ancora devo leggere polemiche sul fatto che brividi abbia vinto mio diooo stop questo non toglie nulla all… - carlito73 : RT @FutbolDaltonico: Le polemiche e gli attacchi ad ogni post ogni gara della @juventusfc stanno annoiando e mostrano come molti non abbian… -