Ue | spaccatura sull’unanimità Von Der Leyen | “Non ha senso” Tredici Paesi | “Abolirla è sconsiderato”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – Ue, unanimità o decisioni a maggioranza? L’Unione si spacca, come riporta anche Tgcom24. Ue, l’unanimità e la critica della Von DerL’Ue e la sua unanimità delle decisioni vanno cambiati, per Ursula Von Der. Il presidente della Commissione europea entra a muso duro sulla questione, suscitando un vespaio di polemiche: “I cittadini, con le loro proposte, hanno detto all’Ue dove vogliono che questa Europa vada e ora sta a noi prendere la via più diretta: modificare i Trattati dove è necessario”, dice alla sessione finale della Conferenza sul futuro dell’Europa a Strasburgo. Poi aggiunge: “Il voto all’unanimità in alcune aree chiave della politica europea, semplicemente non ha piùse vogliamo essere in grado di muoverci più velocemente”. E ancora: “Sarò sempre dalla parte di coloro che vogliono riformare ...