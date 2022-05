Udinese-Spezia: formazioni e dove vederla (Di lunedì 9 maggio 2022) Sabato 14 Maggio 2022 nello Stadio Dacia alle ore 18:00 si disputerà la partita Udinese-Spezia valida per la 37 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno perso contro la Salernitana, hanno pareggiato contro il Bologna e hanno vinto con la Fiorentina. Infine hanno perso con l’Inter e hanno pareggiato con il Sassuolo. Gli ospiti hanno pareggiato con l’Empoli, e hanno perso contro l’Inter, il Torino, la Lazio e l’Atalanta. L’Udinese nella classifica di Serie A si trova al dodicesimo posto con quarantaquattro punti mentre lo Spezia si trova al sedicesimo posto con trentatré punti. Verona-Torino: probabili formazioni e in tv Udinese-Spezia: probabili formazioni Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Marì, Perez, Molina, Makengo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) Sabato 14 Maggio 2022 nello Stadio Dacia alle ore 18:00 si disputerà la partitavalida per la 37 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno perso contro la Salernitana, hanno pareggiato contro il Bologna e hanno vinto con la Fiorentina. Infine hanno perso con l’Inter e hanno pareggiato con il Sassuolo. Gli ospiti hanno pareggiato con l’Empoli, e hanno perso contro l’Inter, il Torino, la Lazio e l’Atalanta. L’nella classifica di Serie A si trova al dodicesimo posto con quarantaquattro punti mentre losi trova al sedicesimo posto con trentatré punti. Verona-Torino: probabilie in tv: probabili(3-5-2): Silvestri, Becao, Marì, Perez, Molina, Makengo, ...

