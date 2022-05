Trevisan-Zhang in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Martina Trevisan se la vedrà contro la cinese Shuai Zhang al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. La toscana ha ricevuto una wild card al posto di Jasmine Paolini, riuscita ad entrare direttamente nel tabellone principale del torneo romano. La giocatrice asiatica è in vantaggio per 1-0 nei precedenti ma questo sarà il loro primo confronto sul rosso. La stagione dell’italiana non è partita nel migliore dei modi. Il suo risultato di maggior prestigio è sicuramente il secondo turno ottenuto a Melbourne, raggiunto dopo aver superato brillantemente le qualificazioni. Per il resto sono arrivate delle prestazioni abbastanza altalenanti. Meglio il rendimento di Zhang, che ad inizio marzo è riuscita ad imporsi nel torneo di Lione (indoor). Le quote sono in ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Martinase la vedrà contro la cinese Shuaial primo turno degli. La toscana ha ricevuto una wild card al posto di Jasmine Paolini, riuscita ad entraremente nel tabellone principale del torneo romano. La giocatrice asiatica è in vantaggio per 1-0 nei precedenti ma questo sarà il loro primo confronto sul rosso. La stagione dell’italiana non è partita nel migliore dei modi. Il suo risultato di maggior prestigio è sicuramente il secondo turno ottenuto a Melbourne, raggiunto dopo aver superato brillantemente le qualificazioni. Per il resto sono arrivate delle prestazioni abbastanza altalenanti. Meglio il rendimento di, che ad inizio marzo è riuscita ad imporsi nel torneo di Lione (indoor). Le quote sono in ...

Advertising

sportface2016 : #IBI2022 | Primo turno #Trevisan vs #Zhang: a che ora e come seguirla - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio delle italiane #IBI22 Trevisan ???? vs Zhang ???? Cocciaretto ???? vs Bencic ???? Bronzetti ???? vs Osorio ???? Giorgi… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio delle italiane #IBI22 Trevisan ???? vs Zhang ???? Cocciaretto ???? vs Bencic ???? Bronzetti ???? vs Osorio ???? Giorgi… - evendensershade : RT @FiorinoLuca: Sorteggio delle italiane #IBI22 Trevisan ???? vs Zhang ???? Cocciaretto ???? vs Bencic ???? Bronzetti ???? vs Osorio ???? Giorgi… - ms__finest : RT @FiorinoLuca: Sorteggio delle italiane #IBI22 Trevisan ???? vs Zhang ???? Cocciaretto ???? vs Bencic ???? Bronzetti ???? vs Osorio ???? Giorgi… -