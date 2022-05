TikTok sempre più padrone del mondo (ma non è una buona notizia) (Di lunedì 9 maggio 2022) La sfida di TikTok che deve affrontare il mondo The New York Times, pagina 11, di Ezra Klein. Al centro del frenetico interesse per l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk c’è un’intuizione che penso sia giusta: le principali piattaforme di social media sono, in qualche modo difficile da definire, essenziali per la vita moderna. Chiamatele piazze. Chiamatele infrastrutture. Esistono in qualche regione netta tra l’utilità pubblica e l’interesse privato. Sono troppo importanti per affidarle a miliardari e imprese, ma questo le rende troppo pericolose per consegnarle ai governi. Non abbiamo ancora trovato una risposta soddisfacente al problema della loro proprietà e del loro governo. Ma alcuni accordi sono più preoccupanti di altri. Ci sono destini peggiori di quello di Musk. TikTok, come lo conosciamo oggi, ha solo pochi anni. ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 9 maggio 2022) La sfida diche deve affrontare ilThe New York Times, pagina 11, di Ezra Klein. Al centro del frenetico interesse per l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk c’è un’intuizione che penso sia giusta: le principali piattaforme di social media sono, in qualche modo difficile da definire, essenziali per la vita moderna. Chiamatele piazze. Chiamatele infrastrutture. Esistono in qualche regione netta tra l’utilità pubblica e l’interesse privato. Sono troppo importanti per affidarle a miliardari e imprese, ma questo le rende troppo pericolose per consegnarle ai governi. Non abbiamo ancora trovato una risposta soddisfacente al problema della loro proprietà e del loro governo. Ma alcuni accordi sono più preoccupanti di altri. Ci sono destini peggiori di quello di Musk., come lo conosciamo oggi, ha solo pochi anni. ...

