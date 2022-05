Su le addizionali Irpef; in Italia le tasse fanno solo una cosa: aumentano (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo il rinvio al 2026 della riforma del catasto un altro spettro si aggira sulle tasche degli Italiani, e cioè la possibilità di un aumento delle addizionali comunali dell’Irpef. L’ipotesi, come ha rivelato Il Sole 24 Ore, è prevista dall’articolo 43 del Dl Aiuti, varato dal governo la settimana scorsa: in base al provvedimento, i Comuni capoluogo di provincia con un deficit procapite – differenza tra entrate e uscite - superiore a 500 euro potranno aumentare l’addizionale comunale. Si tratta di 18 città: in testa Napoli, con un deficit per abitante di oltre 2600 euro, seguita da Reggio Calabria(1.959,2) e Salerno (1.562,6). La lista prosegue con Chieti, Potenza, Rieti, Torino, Vibo Valentia,Palermo, Lecce, Catanzaro, Andria, Alessandria, Avellino, Agrigento, Frosinone, Brindisi e Nuoro. Non solo: nei Comuni capoluogo ... Leggi su panorama (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo il rinvio al 2026 della riforma del catasto un altro spettro si aggira sulle tasche deglini, e cioè la possibilità di un aumento dellecomunali dell’. L’ipotesi, come ha rivelato Il Sole 24 Ore, è prevista dall’articolo 43 del Dl Aiuti, varato dal governo la settimana scorsa: in base al provvedimento, i Comuni capoluogo di provincia con un deficit procapite – differenza tra entrate e uscite - superiore a 500 euro potranno aumentare l’addizionale comunale. Si tratta di 18 città: in testa Napoli, con un deficit per abitante di oltre 2600 euro, seguita da Reggio Calabria(1.959,2) e Salerno (1.562,6). La lista prosegue con Chieti, Potenza, Rieti, Torino, Vibo Valentia,Palermo, Lecce, Catanzaro, Andria, Alessandria, Avellino, Agrigento, Frosinone, Brindisi e Nuoro. Non: nei Comuni capoluogo ...

