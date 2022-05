Sonia Bruganelli difende Elisabetta Franchi: "L'azienda è sua, decide lei chi assumere e chi pagare" (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra le tante voci che si sono levate per condannare le parole di Elisabetta Franchi nel merito delle dichiarazioni sulle sue dipendenti (giudicate da più parti sessiste), ce n'... Leggi su europa.today (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra le tante voci che si sono levate per condannare le parole dinel merito delle dichiarazioni sulle sue dipendenti (giudicate da più parti sessiste), ce n'...

