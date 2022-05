Silvia Motta e Selvaggia Lucarelli asfaltano Elisabetta Franchi (Di lunedì 9 maggio 2022) Con la sua recente intervista rilasciata a Il Foglio, Elisabetta Franchi ha alzato un polverone. A poco sono servite la rettifica e le spiegazioni di ieri, la stilista continua ad essere al centro della polemica. Oggi anche Silvia Motta ha detto la sua sulle parole di Elisabetta e in un rigo è riuscita a riassumere tutto in maniera perfetta. “Meno male che a 25 anni non ho incontrato una qualsiasi Elisabetta Franchi. Altrimenti, con quattro figli, col cavolo che avreste una signora degli ascolti”. Meno male che a 25 anni non ho incontrato una qualsiasi #ElisabettaFranchi. Altrimenti, con quattro figli, col cavolo che avreste una signora degli ascolti. — Silvia Motta ... Leggi su biccy (Di lunedì 9 maggio 2022) Con la sua recente intervista rilasciata a Il Foglio,ha alzato un polverone. A poco sono servite la rettifica e le spiegazioni di ieri, la stilista continua ad essere al centro della polemica. Oggi ancheha detto la sua sulle parole die in un rigo è riuscita a riassumere tutto in maniera perfetta. “Meno male che a 25 anni non ho incontrato una qualsiasi. Altrimenti, con quattro figli, col cavolo che avreste una signora degli ascolti”. Meno male che a 25 anni non ho incontrato una qualsiasi #. Altrimenti, con quattro figli, col cavolo che avreste una signora degli ascolti. —...

