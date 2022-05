Scudetto, Milan e Inter in campo il 22. Ma chi festeggerà a San Siro? (Di lunedì 9 maggio 2022) Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si disputerà domenica 22 maggio. Probabilmente alle ore 15:00. La festa di una delle due sarà a San Siro Leggi su pianetamilan (Di lunedì 9 maggio 2022) Sassuolo--Sampdoria si disputerà domenica 22 maggio. Probabilmente alle ore 15:00. La festa di una delle due sarà a San

Advertising

cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - CB_Ignoranza : Il Milan risponde ai cugini e si riprende il primo posto in una lotta scudetto che non vuole finire mai. I giocator… - Gazzetta_it : Al Milan ora bastano 4 punti. Ma domenica è già campione d'Italia se... Ecco i 3 casi - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | #Tonali trascina il #Milan: il punto sulla corsa #Scudetto - TweetinMichelle : RT @Jammasrl: #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #quote Scommesse Serie A: Milan, domenica primo matchpoint scudetto con l’Atalan… -