Roma, escono dall’appartamento dopo la rapina ma fuggono in direzione dei Carabinieri (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma. Ad un passo dalla vittoria: avevano fatto tutto come da piano. Il grimaldello aveva funzionato e, una volta dentro, la razzia di tutto quello che avevano trovato all’interno era stata soddisfacente, soprattutto per la presenza di gioielli. Nell’agitazione del momento, avevano messo completamente a soqquadro la casa. dopo aver riposto tutto accuratamente all’interno delle loro tasche, alla buona, mancava solamente il passo finale: la fuga. Furto in casa andato male, nel quartiere Prati Alle volte, però, la dea bendata si aggira inconsapevole tra gli uomini e decide di gettare n po’ di sfortuna a casaccio. Anche se, a dire il vero, questa volta sembra più una questione di karma. Ad ogni modo, i rapinatori non hanno avuto fortuna. Proprio in quel momento, appena iniziata la loro fuga dall’appartamento, una voltante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022). Ad un passo dalla vittoria: avevano fatto tutto come da piano. Il grimaldello aveva funzionato e, una volta dentro, la razzia di tutto quello che avevano trovato all’interno era stata soddisfacente, soprattutto per la presenza di gioielli. Nell’agitazione del momento, avevano messo completamente a soqquadro la casa.aver riposto tutto accuratamente all’interno delle loro tasche, alla buona, mancava solamente il passo finale: la fuga. Furto in casa andato male, nel quartiere Prati Alle volte, però, la dea bendata si aggira inconsapevole tra gli uomini e decide di gettare n po’ di sfortuna a casaccio. Anche se, a dire il vero, questa volta sembra più una questione di karma. Ad ogni modo, itori non hanno avuto fortuna. Proprio in quel momento, appena iniziata la loro fuga, una voltante ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, escono dall’appartamento dopo la rapina ma fuggono in direzione dei Carabinieri: - Dhufflebee : momenti surreali alla Domenica Sportiva dove tra un po' si menano parlando del futuro di Luis Alberto,, si stanno i… - Moussolinho : @KBufalo91 @strumentiumani Se metti 'That's normal' 'Guardiola' tra virgolette su google escono una marea di video… - ROMAcfem : ?? Serie B Cittadella - Roma Calcio Femminile ?? per le giallorosse: escono Salm e Manno per Novelli e Grossi #perquestamagliastorica - cenciokcab : ma i biglietti di roma venezia quando escono di nuovo -