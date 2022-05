"Non sono ancora stato espulso". La verità su Petrocelli e il M5s (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Affari Esteri del Senato Vito Petrocelli, senatore filo-russo, non è stato espulso dal MoVimento 5 Stelle. Questo, almeno, è quanto il diretto interessato ha dichiarato Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Affari Esteri del Senato Vito, senatore filo-russo, non èdal MoVimento 5 Stelle. Questo, almeno, è quanto il diretto interessato ha dichiarato

Advertising

Pontifex_it : Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non… - CarloVerdelli : Il #9maggio 1978 Aldo Moro e Peppino Impastato sono morti ammazzati. Pensavano entrambi, con le differenze del caso… - borghi_claudio : Sono riuscito ad avere dati ufficiali sulla mortalità in eccesso post vaccinazione 2020 vs 2021. Ci lavoro sopra pe… - Ki488230708 : @nellamiapatia piango perché non ci sono - SemplicementeGL : RT @DaBattistini: Sono favorevole all'aborto. Ma sono favorevole a ridurne le possibilità. Scelta esclusiva della donna. Ma non può esse… -