Advertising

mbrandotommy : Comunque avevo paura che Russian Doll la mandassero in vacca con la seconda stagione e invece devo dire che mi è pi… - Paolaaa81 : RT @SilviaNittoli: Dal 20 aprile la seconda stagione di @RussianDoll è disponibile su @netflix. La mia intervista a #NatashaLyonne e #Chloe… - iltirannosauro : Buona serata solo a Natasha Lyonne, che è unica e ha creato quel gioiellino di Russian Doll - intattogiorno : natasha lyonne è tipo la mia mamma adottiva adesso - ashtakesmehome : RT @03TrashAddicted: Tweet di apprezzamento per quella f pesantissima di Natasha Lyonne ?? #RussianDoll #RussianDollSeason2 #russiandollnetf… -

Vanity Fair Italia

Per raccontare la vita tormentata di Billie Holiday , il regista Lee Daniels ha riunito un cast variegato che annovera Trevante Rhodes, Garrett Hedlund,, Evan Ross, figlio della star ...Vale, ad esempio, per l'esplosivo (per l'epoca) legame interrazziale che la cantante ha con l'attrice bianca Tallulah Bankhead (), poco più di una deviazione dalla linea principale del ... Natasha Lyonne e le (sue) imitazioni della Rete che la divertono di più La protagonista di Russian Doll gioca con Vanity Fair commentando gli utenti che in Rete si sono divertiti a imitarla. Ecco la sua reazione ...Regia di Lee Daniels. Con Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne, Leslie Jordan, Miss Lawrence, Da’Vine Joy Randolph Bisogna farsene una ragione. L’evoluzione del cinema sull’onda ...