Napoli, ruba alimenti in un noto supermarket: il dipendente lo rincorre e lo fa ammanettare (Di lunedì 9 maggio 2022) Allarme furti nei supermercati, due arresti a Napoli. Gli agenti di Polizia, durante un servizio di controllo, hanno notato due uomini che si stavano rincorrendo. Uno era il dipendente di un supermercato, il fuggitivo era un 28enne che aveva rubato generi alimentari all’interno dell’attività commerciale di corso Novara. Il giovane è stato bloccato dopo un inseguimento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Allarme furti nei supermercati, due arresti a. Gli agenti di Polizia, durante un servizio di controllo, hanno notato due uomini che si stavanondo. Uno era ildi un supermercato, il fuggitivo era un 28enne che avevato generi alimentari all’interno dell’attività commerciale di corso Novara. Il giovane è stato bloccato dopo un inseguimento L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

