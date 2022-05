Lorella Boccia positiva al Covid. A Made in Sud conduzione di Clementino in solitaria (Di lunedì 9 maggio 2022) Clementino e Lorella Boccia Nuova tegola su Made in Sud. Dopo Clementino, assente la scorsa settimana, anche Lorella Boccia ha contratto il Covid, motivo per cui, stasera, non potrà essere presenta nella quarta puntata dello show comico di Rai2. A comunicare la notizia è stata Lorella attraverso le storie Instagram: “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva. Speravo di negativizzarmi in tempo, invece non è stato così. Sono risultata positiva martedì mattina. I primi giorni sono stati tremendi, ma adesso sto molto bene, quindi non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti per i messaggi, sia qui ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 9 maggio 2022)Nuova tegola suin Sud. Dopo, assente la scorsa settimana, ancheha contratto il, motivo per cui, stasera, non potrà essere presenta nella quarta puntata dello show comico di Rai2. A comunicare la notizia è stataattraverso le storie Instagram: “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco diin Sud perché purtroppo sono risultata. Speravo di negativizzarmi in tempo, invece non è stato così. Sono risultatamartedì mattina. I primi giorni sono stati tremendi, ma adesso sto molto bene, quindi non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti per i messaggi, sia qui ...

