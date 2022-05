Lorella Boccia, non ci sarà nella prossima puntata di Made in Sud: ecco cosa è successo (Di lunedì 9 maggio 2022) Assenza improvvisa a Made in Sud 2022. nella puntata di domani lunedì 9 maggio, Lorella Boccia non ci sarà. A darne l’annuncio è stata la stessa conduttrice tramite stories Instagram: «Volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perchè purtroppo sono risultata positiva al covid». «Sono risultata positiva martedì mattina. I primi due giorni sono stati tremendi – rivela Lorella -. Ma adesso sto bene, molto bene. Grazie a tutti per i messaggi». Solo una settimana fa la produzione e i telespettatori hanno dovuto fare i conti con il forfait dell’altro conduttore, il cantante Clementino. Il conduttore era stato sostituito da Maurizio Casagrande, attore che fa parte da inizio stagione del cast fisso di Made in Sud. ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 9 maggio 2022) Assenza improvvisa ain Sud 2022.di domani lunedì 9 maggio,non ci. A darne l’annuncio è stata la stessa conduttrice tramite stories Instagram: «Volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco diin Sud perchè purtroppo sono risultata positiva al covid». «Sono risultata positiva martedì mattina. I primi due giorni sono stati tremendi – rivela-. Ma adesso sto bene, molto bene. Grazie a tutti per i messaggi». Solo una settimana fa la produzione e i telespettatori hanno dovuto fare i conti con il forfait dell’altro conduttore, il cantante Clementino. Il conduttore era stato sostituito da Maurizio Casagrande, attore che fa parte da inizio stagione del cast fisso diin Sud. ...

