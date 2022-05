LIVE Fognini-Thiem 6-4 5-4, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Rovescio incrociato vincente dell’austriaco, che si carica. Palla break Thiem, c’è ancora da soffrire. 30-30 Sfida sulla diagonale di rovescio che premia Thiem. 30-15 Stavolta esagera Dominic con il dritto, che vola via. Fognini a due punti dal match. 15-15 Risposta vincente con il dritto anomalo di Thiem, che non vuole mollare. 15-0 Fa tutto bene l’austriaco, che si incarta a rete. Bene Fognini in difesa. Ovazione del pubblico. 5-4 Game Thiem. Dominic conquista agevolmente il nono gioco, chiudendo con un dritto vincente. Dopo il cambio di campo Fabio Fognini servirà per il match. 40-0 ACE Thiem, il quarto della partita. 30-0 Bordata ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Rovescio incrociato vincente dell’austriaco, che si carica. Palla break, c’è ancora da soffrire. 30-30 Sfida sulla diagonale di rovescio che premia. 30-15 Stavolta esagera Dominic con il dritto, che vola via.a due punti dal. 15-15 Risposta vincente con il dritto anomalo di, che non vuole mollare. 15-0 Fa tutto bene l’austriaco, che si incarta a rete. Benein difesa. Ovazione del pubblico. 5-4 Game. Dominic conquista agevolmente il nono gioco, chiudendo con un dritto vincente. Dopo il cambio di campo Fabioservirà per il. 40-0 ACE, il quarto della partita. 30-0 Bordata ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Fognini-Thiem 6-4 ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro chiude in bellezza il primo parziale - #Fognini-Thiem… - zazoomblog : LIVE – Fognini-Thiem 6-4 2-2 primo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Thiem… - OggiSportNotiz2 : #IBI2022: #Fognini vince il primo set contro #Thiem! - infoitsport : Fognini-Thiem DIRETTA LIVE Atp Roma 2022 oggi: orario tv e risultato primo turno | Meteo 9 maggio - Mason_Croley : Live: Fabio Fognini -110 x5 -