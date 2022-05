LIVE Fognini-Thiem 6-4 4-3, ATP Roma 2022 in DIRETTA: break del ligure nel settimo gioco del secondo set (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 break Fognini!!! In rete il dritto di Thiem in uscita dal servizio. Fognini ringrazia e si porta avanti di un set ed un break. 15-40 Ottima la risposta del ligure sul servizio in kick di Thiem. Ci sono due palle break per l’azzurro! 15-30 Bravissimo Fabio, che risponde profondo e chiude con il dritto in avanzamento. 15-15 Gioca bene Thiem, che chiude con il rovescio lungolinea dopo il solito servizio in kick. 0-15 Fuori e non di poco il dritto dell’austriaco. 3-3 Game Fognini! Bravo Fabio, che si difende senza perdere campo. Sbaglia la smorzata Thiem, e siamo sul 3 pari. 40-30 ACE Fognini, che si procura la ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3!!! In rete il dritto diin uscita dal servizio.ringrazia e si porta avanti di un set ed un. 15-40 Ottima la risposta delsul servizio in kick di. Ci sono due palleper l’azzurro! 15-30 Bravissimo Fabio, che risponde profondo e chiude con il dritto in avanzamento. 15-15 Gioca bene, che chiude con il rovescio lungolinea dopo il solito servizio in kick. 0-15 Fuori e non di poco il dritto dell’austriaco. 3-3 Game! Bravo Fabio, che si difende senza perdere campo. Sbaglia la smorzata, e siamo sul 3 pari. 40-30 ACE, che si procura la ...

