Lazio | Patric | “Intesa per il rinnovo con Lotito”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 9 maggio 2022)- Il patronper la prossima stagione sta per mettere a disposizione dellae del suo mister ildi. Per mettere in condizione Sarri di poter assemblare il miglior calcio,dovrà davvero essere un maestro di mercato nel mettere i pezzi giusti al posto giusto per fare in modo che la squadra nella prossima annata possa lottare per la Champions League. Ad oggi per tornare nella massima competizione Europea, la squadra capitolina deve cambiare canovaccio nel modo di fare impresa in un calcio che si evolve sempre dipiù. Si cerca l’. Il Tempo fa il punto sulla negoziazione per prolungare l’accordo, nell’ambito della quale laha proposto un’fino al 2027. Secondo ...