(Di lunedì 9 maggio 2022) Covid e ciarlatano, come del resto ciarlatani ovunque. Leggo una spaventosa mail in cui si promuove una 'apparecchiatura perda virus e batteri'. Immetterebbe nelle vie respiratorie ozono, un gas tossico. Costo: oltre 5.000 euro. Non ...

A mettere in guardia è Barbara, scrittrice e divulgatrice scientifica, su Twitter.Nella puntata in onda stasera torneremo ad ascoltare i consigli della virologa Ilaria Capua e dellaBarbaraper contrastare la pandemia e sui comportamenti da adottare per ... La biologa Gallavotti: “Propongono macchinari per sanificare i polmoni, attenti a fidarvi” Barbara Gallavotti, biologa, scrittrice e divulgatrice scientifica: " Leggo una spaventosa mail in cui si promuove una 'apparecchiatura per sanificare i polmoni da virus e batteri" ...