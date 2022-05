Internazionali d’Italia 2022: dove e quando vedere la finale del torneo ATP (Di lunedì 9 maggio 2022) Ci siamo, in countdown è giunto al termine: tutti gli appassionati di tennis sono già carichi per godersi lo spettacolo sulla terra rossa della Capitale d’Italia. L’attesissimo Masters 1000 degli Internazionali d’Italia 2022 è iniziato domenica 8 maggio e la finalissima è in programma domenica 15 maggio. Come ogni anno, i nomi sul tabellone del torneo maschile sono sempre interessanti. Non mancherà all’appuntamento il campione, ovvero il n. 1 al mondo Novak Djokovic, così come il re della terra rossa Rafa Nadal (ad oggi numero 4 in classifica ATP). Assenza pesante, invece, per il numero 2 del ranking Daniil Medvedev, sottoposto ad un’operazione ad inizio aprile a causa di un’ernia. Illustre assenza anche del neo campione di Madrid Carlos Alcaraz, che punta al Roland Garros. Per quanto riguarda i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Ci siamo, in countdown è giunto al termine: tutti gli appassionati di tennis sono già carichi per godersi lo spettacolo sulla terra rossa della Capitale. L’attesissimo Masters 1000 degliè iniziato domenica 8 maggio e la finalissima è in programma domenica 15 maggio. Come ogni anno, i nomi sul tabellone delmaschile sono sempre interessanti. Non mancherà all’appuntamento il campione, ovvero il n. 1 al mondo Novak Djokovic, così come il re della terra rossa Rafa Nadal (ad oggi numero 4 in classifica ATP). Assenza pesante, invece, per il numero 2 del ranking Daniil Medvedev, sottoposto ad un’operazione ad inizio aprile a causa di un’ernia. Illustre assenza anche del neo campione di Madrid Carlos Alcaraz, che punta al Roland Garros. Per quanto riguarda i ...

sportface2016 : +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Simona Halep beat @alizecornet 6-4, 6-4 - telodogratis : Internazionali d’Italia 2022, forfait Osaka per infortunio - LocalPage3 : Internazionali d'Italia 2022, forfait Osaka per infortunio - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis -