Inala deodorante spray e muore: 16enne morta per probabile “chroming”. Ecco di cosa si tratta (Di lunedì 9 maggio 2022) muore a 16 anni dopo aver Inalato lo spray del suo deodorante. La news rilanciata dai tabloid anglosassoni ha dell’incredibile eppure è vera. Brooke Rayan, adolescente di Broken Hill, nel New South Wales australiano, è stata trovata morta da sua madre nella sua cameretta con la confezione spray del suo deodorante in mano. I tabloid segnalano che le autorità locali parlano di probabile caso di “chroming” come causa del decesso. Quando si parla di “chroming” ci si riferisce ad una forma di Inalazione o del classico sniffare sostanze volatili emesse dallo spray, come solventi o altri prodotti chimici, per sballarsi. Lo spray agisce generalmente come sedativo, a causa del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)a 16 anni dopo averto lodel suo. La news rilanciata dai tabloid anglosassoni ha dell’incredibile eppure è vera. Brooke Rayan, adolescente di Broken Hill, nel New South Wales australiano, è stata trovatada sua madre nella sua cameretta con la confezionedel suoin mano. I tabloid segnalano che le autorità locali parlano dicaso di “” come causa del decesso. Quando si parla di “” ci si riferisce ad una forma dizione o del classico sniffare sostanze volatili emesse dallo, come solventi o altri prodotti chimici, per sballarsi. Loagisce generalmente come sedativo, a causa del ...

Advertising

FQMagazineit : Inala deodorante spray e muore: 16enne morta per probabile “chroming”. Ecco di cosa si tratta - Piergiulio58 : Morire per aver inalato il deodorante spray: è la tragica fine di Brooke Rayan, appena 16enne, trovata da sua madre… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'inalazione dei deodoranti spray causa almeno 100 morti ogni anno in tutto il mondo: i medici alzano il livello d'allerta… - italialcentro : RT @ilgiornale: L'inalazione dei deodoranti spray causa almeno 100 morti ogni anno in tutto il mondo: i medici alzano il livello d'allerta… - ilgiornale : L'inalazione dei deodoranti spray causa almeno 100 morti ogni anno in tutto il mondo: i medici alzano il livello d'… -