Il discorso di Putin alla parata del 9 maggio: "L'Occidente si stava preparando a invadere la nostra terra" (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è stata nessuna proclamazione di vittoria, e quindi nessuna de-escalation, da parte di Vladimir Putin. Ma non c’è neanche quella mobilitazione generale che molti, anche nell’esercito, speravano. La guerra della Russia è ormai apertamente una guerra contro la Nato, non più contro la sola Ucraina: «La Russia è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci», ha detto il presidente durante la parata per il giorno della vittoria sulla Piazza Rossa. Putin insomma abbraccia ormai apertamente quella che in tutti gli ultimi giorni era stata la propaganda tv della guerra totale contro l’Occidente: «L'Occidente preparava una invasione di nostri territori», si è spinto a dire il presidente russo (che quindi ha ripetuto ... Leggi su lastampa (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è stata nessuna proclamazione di vittoria, e quindi nessuna de-escalation, da parte di Vladimir. Ma non c’è neanche quella mobilitazione generale che molti, anche nell’esercito, speravano. La guerra della Russia è ormai apertamente una guerra contro la Nato, non più contro la sola Ucraina: «La Russia è sempre stata favorevolecreazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci», ha detto il presidente durante laper il giorno della vittoria sulla Piazza Rossa.insomma abbraccia ormai apertamente quella che in tutti gli ultimi giorni era stata la propaganda tv della guerra totale contro l’: «L'preparava una invasione di nostri territori», si è spinto a dire il presidente russo (che quindi ha ripetuto ...

