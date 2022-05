GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: requisiti, 24 CFU, titoli valutabili, provincia e scelta scuole [LO SPECIALE] (Di lunedì 9 maggio 2022) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: quasi tutto pronto per la presentazione delle domande nelle prossime settimane. Le domande si presenteranno online, nelle date che saranno indicate dal Ministero. L'articolo GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: requisiti, 24 CFU, titoli valutabili, provincia e scelta scuole LO SPECIALE . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) GPSe diper leanni scolastici 2022/23 e 2023/24: quasi tutto pronto per la presentazione delle domande nelle prossime settimane. Le domande si presenteranno online, nelle date che saranno indicate dal Ministero. L'articolo GPSe diper le, 24 CFU,LO

Advertising

orizzontescuola : GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: requisiti, 24 CFU, titoli valutabili, provincia e scelt… - PMI_it : Graduatorie GPS, il Consiglio di Stato boccia il nuovo regolamento: ecco dove fa acqua: Il nuovo regolamento sulle… - ProDocente : Graduatorie GPS: attesa tra il 9 e il 10 maggio ordinanza e nota con date domanda - ProDocente : Graduatorie GPS, non valutabili “altre attività di insegnamento”. Progetto Tutor di motoria alla primaria non dà pu… - orizzontescuola : Graduatorie GPS, non valutabili “altre attività di insegnamento”. Progetto Tutor di motoria alla primaria non dà pu… -