Giro d'Italia 2022, Wladimir Belli: "A Yates manca una cosa che ha Carapaz. Per Nibali l'Etna è un esame" (Di lunedì 9 maggio 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente Wladimir Belli, professionista dal 1992 al 2002, in carriera ha totalizzato 11 vittorie. Nato in Svizzera a Sorengo, ma bergamasco di Sedrina, Belli è passato tra i professionisti con la Lampre come stagista al Giro del Portogallo nel luglio 1992 e dopo cinque stagioni ha vestito successivamente le maglie Brescialat, Festina e Fassa Bortolo prima di tornare alla Lampre nel 2003. Poi l'esperienza in Domina Vacanze nel 2005 ed infine ha chiuso la carriera con la Selle Italia di Gianni Savio nel 2007. Wladimir è stato un buon scalatore, ha contribuito al successo di Tonkov al Giro d'Italia 1996 e, tra le altre, è riuscito ad entrare nella top10 al Giro d'Italia 1997, dove ha chiuso sesto. Poi da rimarcare ...

