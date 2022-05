Fabio Grassi presenta | Dario Fo il Maestro dei Pennelli

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022) Sabato 14 maggio a Cesenatico lazione dell’operazione editoriale e artistica condotta dal giornalista e scrittore Fabio– Un libro e una mostra delle opere realizzate dal Premio Nobel per la Letteratura alla Galleria Leonardo per l’intera estate, dal 9 luglio al 4 settembre – Circa 70 le opere finora inedite pubblicate, in altissima qualità di stampa su carte di pregio, nel volume (Randagio Edizioni, maggio 2022) che contiene racconti, spezzoni di trame teatrali e aneddoti legati alla presenza diFo e Franca Rame a Cesenatico tra il 1962 e il 2016 e alle loro battaglie sociali e politiche. ­ ­ ­ ­ ­ Verràta al Palazzo del Turismo di Cesenatico, in anteprima nazionale, sabato 14 maggio prossimo alle 11.30, l’operazione editoriale promossa e ...