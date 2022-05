Europa al bivio: serve il modello federale (Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi 9 maggio è un giorno importante per l’Europa. Quello prescelto, nel vertice di Milano del 1985, dai capi di stato e di governo europei per celebrare la nascita dell’Unione Europea. Perché nel 1950 questo stesso giorno con la dichiarazione del Ministro degli Esteri francese Robert Schuman, nasceva la CECA. L’acronimo di Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio segnava una svolta storica con l’accordo a 6 paesi: tra cui Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il simbolo – bandiera della CECA: una stella ognuno dei 6 paesi che ne facevano parteGettava le basi della rinascita della pace e dello sviluppo in Europa attraverso la cooperazione nella produzione di queste due importanti materie prime. Ma se a distanza di 70 anni l’obbiettivo di una pace duratura fra le potenze europee può dirsi raggiunto (i due conflitti, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi 9 maggio è un giorno importante per l’. Quello prescelto, nel vertice di Milano del 1985, dai capi di stato e di governo europei per celebrare la nascita dell’Unione Europea. Perché nel 1950 questo stesso giorno con la dichiarazione del Ministro degli Esteri francese Robert Schuman, nasceva la CECA. L’acronimo di Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio segnava una svolta storica con l’accordo a 6 paesi: tra cui Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il simbolo – bandiera della CECA: una stella ognuno dei 6 paesi che ne facevano parteGettava le basi della rinascita della pace e dello sviluppo inattraverso la cooperazione nella produzione di queste due importanti materie prime. Ma se a distanza di 70 anni l’obbiettivo di una pace duratura fra le potenze europee può dirsi raggiunto (i due conflitti, ...

Advertising

GiuseppeBusac10 : È ora di prendere atto che siamo di fronte ad un bivio: costruire l'Europa o restare nella NATO. - maxmellone : RT @thewatcherpost: La banca centrale americana ha operato l’incremento più consistente degli ultimi due decenni. In Europa il sentiero si… - PacchiaE : @StaseraItalia @AugustoMinzolin dice che i paesi fondatori dell’Europa devono stare insieme altrimenti non contano.… - intoscana : ?????? ?????????? ???? ?????? ??????????, dibattito aperto sul futuro dell'Europa e sul conflitto in #Ucraina in Palazzo Vecchio a Fi… - maxmellone : La #Fed ha alzato i tassi #Usa di mezzo punto percentuale. È l’incremento più marcato dal 2000: una mossa per front… -